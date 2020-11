Pazzini pronto a tornare in campo: l’idea della Cremonese

“Pazza” idea della Cremonese per l’attacco. Non c’è modo migliore per definire l’ultima ipotesi di mercato del club di Serie B che, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe messo nel mirino addirittura Giampaolo Pazzini.

Pazzini alla Cremonese: l’idea di mercato

Ultimo posto in classifica a soli 3 punti. Tre, esattamente come i gol fatti. Troppo pochi dopo sei partite giocate. Ecco perché, dai rumors di mercato, la Cremonese potrebbe seriamente pensare ad un rinforzo di lusso come Giampaolo Pazzini. Il direttore sportivo Nereo Bonato riflette e potrebbe regalare il colpo nel mercato di gennaio. Dopo essersi svincolato dal Verona “Il Pazzo”, sarebbe un rinforzo più che mai gradito per il reparto avanzato di Bisoli.