Pedro, addio Chelsea: “Aperto per altre offerte. Coronavirus? Quando senti di altri giocatori positivi…”

Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Cadena SER: “Devo parlare con il club, ho un contratto fino al 30 giugno. Sono aperto ad ascoltare offerte”. In questo modo l’ex anche del Barcellona apre all’addio ai blues. Sul giocatore tante squadre, anche qualche italiana anche se l’attaccante non ha un’idea precisa sulle pretendendi: “Ora non so quali squadre ma sto attendendo la riunione col Chelsea”.

CORONAVIRUS – Impossibile non affrontare il tema della ripresa della stagione: “Allenamenti? La priorità deve essere la salute di tutti. Speriamo di poter tornare alla normalità, anche se c’è un po’ di paura tra noi calciatori. Quando vedi la maggior parte dei giocatori che sono stati infettati, come Pepe Reina, e che ti dicono quanto fosse brutto… Dobbiamo dare priorità alla salute prima di tutto e vedere come possiamo andare avanti”.