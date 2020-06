Pedro-Giroud, possibile futuro in Italia: contatti con un top club

L’avventura al Chelsea sembra arrivata ai titoli di coda per Pedro e Olivier Giroud. I due giocatori non rientrano nei piani del tecnico dei Blues Frank Lampard e stanno valutando nuove possibili destinazioni. Per entrambi il futuro potrebbe essere in Italia. L’ex Barcellona è stato accostato alla Roma, mentre il campione del mondo 2018 era vicino al trasferimento all’Inter nel mercato di gennaio. Ora per tutti e due si potrebbe prospettare una nuova esperienza nella stessa squadra: secondo quanto riportato da “Il Corriere di Torino”, Pedro e Giroud si sarebbero proposti alla Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero prende tempo, ma non sembrerebbe particolarmente convinto.