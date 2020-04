Pedro verso l’addio al Chelsea: un club italiano si fa avanti

L’avventura inglese di Pedro si avvicina alla conclusione dopo cinque anni. L’attaccante spagnolo ha già spiegato di non intendere continuare con il Chelsea, col quale è in scadenza di contratto. A meno di clamorosi ripensamenti, l’ex Barcellona dovrà ripartire con un nuovo club. Secondo quanto riportato dal Sun, Pedro potrebbe rilanciarsi in Italia. Infatti, la Roma avrebbe già avviato contatti con gli agenti del giocatore per convincerlo a trasferirsi in giallorosso e a tentare l’avventura in Serie A. Una sfida intrigante e stimolante. Il giocatore ha ricevuto offerte anche dal Fenerbahce e dal club di MLS, ma non ha ancora fatto sapere con certezza cosa intende fare.