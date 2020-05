Pedro vicino al divorzio col Chelsea: possibile futuro in Italia

Dopo cinque stagioni, il rapporto tra Pedro e il Chelsea sembra destinato a interrompersi. L’attaccante spagnolo ha già spiegato di non voler continuare l’avventura londinese. Dunque niente rinnovo di mercato e addio inevitabile a parametro zero. Finora non ci sono stati ripensamenti da entrambe le parti. Così l’ex Barcellona deve guardarsi intorno per cercare una nuova squadra da cui ripartire. Secondo quanto riportato da Goal.com, l’ultima ipotesi concreta porta in Italia, dove lo attenderebbe la Roma. I giallorossi, infatti, hanno fiutato l’affare e stanno cercando di convincere Pedro ad accettare il trasferimento nella capitale italiana. Prima bisogna vincere la concorrenza internazionale: infatti anche Betis Siviglia, Vissel Kobe e Inter Miami sono pronti a lanciare il guanto di sfida alla Roma.