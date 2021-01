Pellé, like galeotto ai post social di Chiellini e Bonucci: è lui il prossimo colpo della Juventus?

La Juventus cade contro l’Inter in campionato e due dei calciatori più rappresentativi fanno mea culpa. Attraverso i social, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno chiesto scusa ai tifosi per la prova incolore promettendo massimo impegno per le sfide che verranno.

Noi è sfuggito, però, un like particolare ad entrambi i post dei due difensori. A metterlo è stato Graziano Pellé, attaccante italiano, da tempo accostato ai bianconeri in ottica mercato. Il bomber, appena svincolatosi dallo Shandong Luneng sarebbe prossimo ad un ritorno in Serie A e questo apprezzamento per le parole dei due juventini potrebbe far pensare concretamente alla possibilità di vederlo a Torino, sponda Juventus, molto a breve…