Sfuma perl’ex Juventus Benedikt Höwedes il ritorno in Bundesliga. L’ex difensore della squadra bianconera non ha trovato l’accordo con il Colonia. Höwedes resta ancora per altri sei mesi alla Lokomotiv Mosca. Il 31enne voleva includere nel contratto un’opzione che avrebbe obbligato la società tedesca a pagare un bonus di 1,5 milioni di euro se il Colonia avesse mantenuto la categoria in Bundesliga. La squadra di mister Gisdol è 13.ma in classifica con 20 punti.