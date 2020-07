Pericolo PSG, offerta shock per Mbappé: il giocatore ha deciso il suo futuro

Anche i Paperoni possono aver paura di vedersi soffiare i propri gioielli. Uno scenario che potrebbe accadere al Paris Saint-Germain. Il club parigino rischia di perdere Kylian Mbappé, una delle due stelle più luminose della squadra insieme a Neymar. Un’ipotesi clamorosa, dal momento che finora è stata proprio la società francese a saccheggiare le altre formazioni, privandole dei propri talenti. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il Liverpool avrebbe presentato un’offerta di 210 milioni di euro al PSG per convincerlo a cedere Mbappé.

DECISIONE

La proposta è di quelle allettanti. Tuttavia, sempre secondo Don Balon, al momento l’offerta sarebbe stata declinata. In parte perché il PSG non vuole cedere il suo giocatore, in parte per la volontà dello stesso Mbappé. Inoltre l’attaccante francese preferirebbe trasferirsi al Real Madrid piuttosto che accettare la corte di Jurgen Klopp.