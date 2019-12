Perin, dal matrimonio con Giorgia a quello con il Genoa: torna in rossoblù, ecco i dettagli

Sono giornate particolarmente importanti per Mattia Perin. Anzitutto per il matrimonio che si è svolto oggi con la sua bella Giorgia, poi per l’altra ‘unione’, quella sportiva, con il Genoa. Ebbene sì, è fatta per il ritorno del portiere classe 1992 alla società rossoblù, ultima in classifica in Serie A, a cui è totalmente legato per un passato da ben 151 presenze complessive prima del passaggio alla Juventus. Ed è proprio dai bianconeri che Perin farà ritorno a Genova, con la formula del prestito secco: scambio di documenti in corso fra le due parti, l’agente Alessandro Lucci al lavoro per riportare il portiere in casa rossoblù, dove troverà mister Davide Nicola, pronto a sostituire Thiago Motta in panchina. Nuovo capitolo per la carriera di uno degli estremi difensori più forti del nostro calcio, chiuso però alla Juve da Szczesny e Buffon.