Perisic al Bayern Monaco, l’Inter spera nel… Triplete dei tedeschi

Il tormentone Ivan Perisic in casa Bayern Monaco prosegue ma potrebbe avere un lieto fine per tutte le parti in causa. Secondo il magazine tedesco Sport Bild, la dirigenza del club campione di Germania sta facendo nuove valutazioni in merito all’eventualità di esercitare il riscatto del giocatore croato dall’Inter.

I nerazzurri devono sperare nel… Triplete dei tedeschi. Ebbene sì, perché dati alla mano, il Bayern Monaco, già campione della Bundesliga, potrebbe vincere davvero tutto facendo il Tris con Coppa di Germania e Champions League. L’eventuale vittoria dei tre tornei porterebbe nelle case della società tedesca i fondi per riscattare Perisic. Si parla di almeno 23 milioni di euro in più che potrebbero cambiare il futuro dell’esterno croato.

