Perisic, il ritorno all’Inter è ancora possibile: il futuro è legato a… Conte

Subito dopo aver conquistato la Champions League con il Bayern Monaco, Ivan Perisic ha mostrato di avere le idee chiarissime ai microfoni di Sky Sport: “Ho ancora un contratto di due anni con l’Inter, vediamo cosa succederà: nel calcio tutto è possibile, ci incontreremo e ne parleremo. Non voglio dire nient’altro, ora approfitterò di questa notte (ieri ndr.) per stare con la mia famiglia e i compagni, c’è tempo per il futuro”. L’esterno croato, infatti, è ancora sotto contratto con i nerazzurri, anche perché i bavaresi non hanno esercitato il loro riscatto.

RITORNO

Il futuro di Perisic non è ancora definito. Al momento dovrebbe tornare all’Inter, dove però non avrebbe spazio. Non è un mistero, infatti, che Antonio Conte non lo contempli nel suo scacchiere tattico. Difficile, quindi, rivederlo in nerazzurro nella prossima stagione. Tuttavia, dati i recenti dissapori tra lo stesso Conte e parte della dirigenza del club milanese, non va escluso un addio del tecnico. E con la sua partenza non sarebbe più automatica la cessione di Perisic. Lo riporta Tuttomercatoweb.