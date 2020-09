Perisic torna all’Inter, il Bayern non lo riscatta: “Grazie di tutto, Ivan”

Non è bastato il suo importante contributo alla causa del Bayern Monaco. Suoi diversi gol e tanti assist in Bundesliga e in Coppa di Germania. Suo il gol dell’allungo definitivo dei bavaresi nel memorabile 8-2 sul Barcellona in Champions League. Ivan Perisic ha dato tanto al club tedesco, ma non è stato riconfermato per la prossima stagione, dato che il Bayern non eserciterà il diritto di riscatto. Le’sterno croato torna così all’Inter.

SALUTO

Il Bayern ha certificato la sua decisione con un tweet. “Grazie di tutto, Ivan”, il messaggio a Perisic. La conferma è arrivata dopo le parole del tecnico Hans Flick.

