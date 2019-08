Pezzella saluta l’Udinese: in arrivo al Parma. Ma domenica torna in Friuli

Tutti, prima o poi, devono fare i conti con il proprio passato. A volte persino troppo presto. E’ il caso di Giuseppe Pezzella: l’esterno azzurro non farà nemmeno in tempo a lasciarsi alle spalle l’ultima esperienza calcistica che già dovrà affrontarla. Infatti, il giocatore è stato ceduto dall’Udinese al Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Ma il calendario ha deciso di beffare il giocatore mettendo di fronte a sé, nel suo debutto con la maglia gialloblù proprio i friulani, pronti ad attenderlo nella sfida di domenica proprio allo stadio Dacia Arena di Udine. Insomma, un vero e proprio scherzo del destino per Pezzella.