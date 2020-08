Piatek, avventura in Germania al capolinea? Possibile ritorno in Italia

Quale futuro è lecito attendersi per Krzysztof Piatek? L’attaccante polacco, infatti, non sembra aver pienamente convinto l’Hertha Berlino a puntare nuovamente su di lui nella prossima stagione. Il giocatore rischia così di dover cambiare squadra per non rimanere fermo.

RITORNO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Piatek potrebbe ripercorrere la strada che lo ha portato in Bundesliga a ritroso. Dalla Germania all’Italia. Stavolta ad attenderlo non ci sarebbe il Milan, che ha fatto altre scelte e ha già riscontrato la sua incompatibilità con Zlatan Ibrahimovic. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, decisa ad avere un attaccante giovane e già conoscitore del campionato italiano.