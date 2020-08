Piatek, il ritorno in Serie A è possibile: una squadra crede nel polacco

Krzysztof Piatek sarebbe pronto a tornare in Serie A. Dopo l’esperienza al Genoa che gli era valsa la maglia del Milan solamente pochi mesi dopo, il bomber polacco era volato in Germania nell’Hertha Berlino. Un’avventura che dal mese di gennaio gli è valsa 15 presenze e 4 reti ma che sembra essere destinata a finire.

Piatek: la Fiorentina ci prova

Secondo quanto si apprende da La Nazione, il centravanti polacco piace alla Fiorentina del patron Rocco Commisso che vorrebbe riportare Piatek in Italia. Lo stesso giocatore, la cui valutazione del club tedesco è di circa 20 milioni, sarebbe intenzionato a riprovare in Serie A. La formula studiata dalle due società sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al giugno 2021. Con questa ipotesi la squadra di Firenze potrebbe accontentare i tedeschi e, allo stesso tempo, non rischiare troppo nell’investimento.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE