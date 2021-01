Pinamonti, addio Inter: la proposta del Benevento

Poco spazio all’Inter per Andrea Pinamonti. Ecco perché l’attaccante nerazzurro, ma anche la stessa società sono interessati a trovare una soluzione per permettergli di giocare ed esprimersi al meglio. Il centravanti anche della Nazionale italiana sarebbe nel mirino del Benevento dove potrebbe finire in questa finestra di mercato invernale.

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra allenata da Pippo Inzaghi vorrebbe mettere a segno un colpo per il reparto avanzato e sarebbe molto interessata al giovane italiano. Lo stesso calciatore avrebbe apprezzato l’offerta delle Streghe ma l’Inter chiede 15 milioni. La formula ipotizzabile è quella di un prestito secco con riscatto fissato a tale cifra. Le prossime ore saranno decisive.