Piqué, futuro ancora da decidere: Shakira gli trova squadra, ma lui…

L’estate potrebbe portare importanti cambiamenti in casa Barcellona. I catalani si stanno leccando le ferite dopo la rimonta subita dal Real Madrid in campionato, che è costata la vittoria della Liga, andata nella bacheca dei Blancos. Inevitabilmente il mercato influenzerà questo periodo di avvicinamento alla sfida contro il Napoli negli ottavi di ritorno in Champions League. Una delle pedine che potrebbero risentire maggiormente dei movimenti è Gerard Piqué.

IDEA

Secondo quanto riportato da Don Balon, la moglie e agente del difensore spagnolo Shakira avrebbe individuato nell’Inter Miami la squadra ideale per rilanciare la carriera del marito. Una soluzione interessante e promettente, considerando anche la crescita della MLS. Tuttavia Piqué sembra avere altri piani. Infatti il difensore pare intenzionato a rimanere a vita al Barcellona.