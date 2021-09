Piqué punge il Real Madrid: “Ecco il numero di maglia che indosserà Mbappé”

Gerard Piqué punge i tifosi del Real Madrid dopo il mancato arrivo di Kylian Mbappé al club spagnolo

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona non finisce mai. E' presente in campo, a distanza e persino sui social. Lo dimostra anche l'ultima trovata di Gerard Piqué. Il difensore dei catalani ha replicato a un sondaggio diffuso su Twitter in cui si chiedeva quale sarebbe stato il numero di maglia di Kylian Mbappé una volta arrivato nel club madrileno. Il trasferimento non si è concretizzato, con l'attaccante francese che è rimasto al Paris Saint-Germain per comporre un attacco stellare con Neymar e Leo Messi. Così, ironicamente, Piqué ha preso spunto dal sondaggio per pungere il Real: "Quale numero tra 5, 19 e 23? Direi il 7". Una frecciata che avrà sicuramente fatto infuriare i tifosi più accaniti dei Blancos. Un modo anche per consolarsi dopo l'estate folle del Barcellona, costretto a dire addio a Messi.