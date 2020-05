Pjanic al Barcellona ma sarebbe… un tradimento

Miralem Pjanic verso il Barcellona. Il centrocampista della Juventus è da tempo finito sulle cronache del calciomercato per i rumors che lo vorrebbero prossimo all’addio dalla Vecchia Signora e l’approdo nella Liga alla corte di Lionel Messi.

Una trasferimento che potrebbe avvenire nella prossima finestra di trattative ma che potrebbe anche scatenare l’ira dei tifosi blaugrana. Il motivo? La fede “madrilena” sostenuta in passato proprio da Pjanic.

TIFOSO BLANCOS – In effetti, come ricorda Goal, ai tempi della Roma, Pjanic aveva mostrato la sua fede per il Real Madrid ma anche in precedenza, nel 2009 quando ancora giocava nel Lione si era professato fan dall’infanzia della squadra nella quale giocava Zinedine Zidane: “Sono del Real Madrid dai tempi di Zidane e Ronaldo, me ne innamorai. È il mio club preferito e lo sarà per sempre. Lavorerò duro per arrivarci un giorno”. Parole che se riportate all’attualità potrebbero far infuriare proprio il Barcellona e i suoi tifosi. A Pjanic, in caso di trattativa con i blaugrana, auguriamo che non si ricordino di quelle parole…