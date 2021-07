Pjanic alla Juventus: il Trofeo Gamper l’occasione giusta per parlarne…

Barcellona e Vecchia Signora parleranno del bosniaco

Nei giorni scorsi - scrive Tuttosport - il tecnico dei bianconeri si è sentito direttamente con il bosniaco per capire come fosse il clima e la sua reale volontà. Da quanto si apprende, Pjanic sarebbe disposto a tutto pur di tornare dopo un solo anno di Barcellona alla Juventus, compreso abbassarsi lo stipendio di 6,5 milioni netti a stagione.

L'occasione giusta per Juventus e Barcellona per parlare dell'affare potrebbe essere il Trofeo Gamper, momento che metterà le due squadre davanti per un trofeo, seppur estivo, in palio. In quella serata, le parti si aggiorneranno e torneranno a discutere della possibile trattativa. La volontà di farsi un favore reciproco c'è, bisogna solo parlarsi e ragionare insieme. Solo così Pjanic alla Juventus diventerà molto più di un tormentone estivo...