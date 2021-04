Pjanic, altra stagione orribile ma adesso può fare al Barcellona un grande regalo

Il numero 8 del Barcellona ha ripetuto l'anno della Juventus

Miralem Pjanic è stato uno degli acquisti più controversi della scorsa estate del Barcellona. Il bosniaco non è stato mai un protagonista della squadra catalana ed è presto finito anche fuori dalla lista dei convocati, come nella finale di Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Nessuno riesce a capire come siamo potuto arrivare dopo che già alla Juventus aveva chiuso una stagione orribile. Si diceva che non rendeva per l'idea di centrocampo di mister Sarri ma il vero Pjanic non si vede da tempo. I trent'anni cominciano a pesare probabilmente, ma la sua involuzione è palpabile tanto che il mister Koeman lo ha utilizzato con il contagocce.