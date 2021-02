Pjanic, col Barcellona è già addio? In Spagna lo danno per partente direzione… Premier League

L’avventura di Miralem Pjanic al Barcellona potrebbe già essere ai titoli di coda. Una stagione ricca di panchine e tribune, pochissimi minuti di gioco e praticamente nessuna gioia. Il centrocampista bosniaco sembra non rientrare minimamente nei piani del tecnico olandese Ronald Koeman e per questo i media iberici parlando già di addio.

Pjanic-Barcellona ai titoli di coda

Con un contratto in scadenza nel 2024, il Barcellona non intende svalutare il giocatore svendendolo ma sarebbe pronta a facilitarne l’uscita. Secondo quanto si apprende da Todofichajes.com, infatti, dopo l’ennesima prova nera di Pjanic contro l’Elche – con tanto di sostituzione all’intervallo della gara – i blaugrana hanno già drizzato le orecchie in cerca di possibili acquirenti. In tal senso, due squadre di Premier League potrebbero fare al caso dei catalani. Si tratta di Leicester e Tottenham che, però, non vogliono spendere cifre esorbitanti per il bosniaco. Tra le parti si cerca un’intesa e il Barcellona non vede l’ora di ricevere un’offerta…