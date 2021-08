Pjanic di nuovo in Serie A ma… non alla Juventus

Il centrocampista bosniaco potrebbe fare ritorno nel massimo campionato italiano

Miralem Pjanic di nuovo in Serie A. La possibilità di rivedere il bosniaco in Italia è molto elevato ma probabilmente non sarà alla Juventus. Infatti, se i rumors delle scorse settimana vedevano il centrocampista prossimo a tornare in bianconero dal suo grande estimatore Max Allegri, nelle ultime giornate sembrano essere altre due le formazioni che potrebbero pensare al giocatore. Una è la Roma, leggermente più defilata, l'altra è la Fiorentina di Rocco Commisso. Il patron non molla e rilancia.