Pjanic, futuro lontano dalla Juventus? Due top club lo tentano

Nel 2016 il suo arrivo divenne fondamentale per un nuovo importante ciclo fatto di trionfi in serie in Italia. Miralem Pjanic, dopo quattro anni, potrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista bosniaco si starebbe guardando intorno e non si esclude un clamoroso divorzio a fine stagione. Del resto il Barcellona ha già mostrato da tempo il suo interesse ed è pronto a rilanciare la propria offerta per convincere la Vecchia Signora a cedere il suo gioiello. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Sport, anche il Manchester United si sarebbe fatto avanti per Pjanic. Tuttavia il giocatore sarebbe più propenso a trasferirsi in Catalogna dove avrebbe la possibilità di lottare nuovamente per la Champions League, traguardo decisamente più arduo per i Red Devils.