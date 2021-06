Pjanic: “La Juventus? A luglio torno a Barcellona poi…”

Il bosniaco ha detto la sua sul futuro che potrebbe essere lontano da Barcellona

Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha parlato alla tv federale bosniaca del suo futuro con il club catalano. La Juventus lo segue e adesso che è tornato Max Allegri le chance di un suo ritorno a Torino sono più alte visto che il tecnico toscano, a differenza di Andrea Pirlo, preferisce il regista classico davanti alla difesa. Sull'ipotesi ritorno a Torino, Miralem Pjanic ha detto: "Per il momento non ho nulla di nuovo, anche perchè è difficile parlarne adesso. Mi godo le vacanze con la mia famiglia e questo è tutto ciò a cui penso in questo periodo dell'anno. A luglio iniziano gli allenamenti per la nuova stagione, poi mi unirò alla squadra. Scopriremo solo in seguito cosa accadrà", ha detto Pjanic. Ceduto al club blaugrana lo scorso 29 giugno, a campionato ancora in corso, Pjanic ha collezionato appena 19 presenze in Liga, 8 in Champions, 2 nella Supercoppa Spagnola e 1 in Coppa del Re, per un totale di 30 presenze, di cui solo 13 da titolare. Mai un gol e mai un assist.