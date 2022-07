Pjanic, pazza idea Juventus: può tornare in bianconero

Miralem Pjanic può tornare alla Juventus. Nonostante il bosniaco sembra stia convincendo Xavi a puntare su di lui al Barcellona, quantomeno per far parte della rosa blaugrana e non partire in prestito come la scorsa annata, ecco che si torna a parlare di lui in ottica bianconera. Come riportato da Tuttosport, infatti, "alla Continassa hanno iniziato a valutare la possibilità di riportare il pianista a Torino".