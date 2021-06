Pjanic, sempre più lontano dal Barcellona: due club di Serie A su di lui

Il centrocampista bosniaco sembra destinato a lasciare il club blaugrana

Dopo solamente una stagione, Miralem Pjanic sembra già pronto a salutare la Liga. Un anno fa, il centrocampista bosniaco aveva lasciato la Juventus per trasferirsi al Barcellona nell'operazione di mercato che avrebbe portato Arthur a Torino. Ora il giocatore sembra intenzionato a compiere il viaggio inverso, lasciando i blaugrana. Del resto l'avventura con il club catalano, per ora, non si è rivelata affatto esaltante. Pjanic è stato spesso confinato in panchina, venendo escluso dall'undici titolare.