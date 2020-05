Pjanic verso il Barcellona: la Juventus prende posizione

Dopo quattro stagioni le strade di Miralem Pjanic e della Juventus potrebbero dividersi. Il centrocampista bosniaco arrivato dalla Roma nell’estate 2016 ha vinto tre campionati e due Coppe Italia, giocando anche una finale di Champions League. Ora però sembra essere giunto il momento di salutarsi. Su di lui c’è già il Barcellona, pronto a fare carte false per averlo in squadra. Nel frattempo, la Juventus prepara le contromosse per non farsi cogliere impreparata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe quasi tutto pronto per il trasferimento in bianconero di Arthur dal Barcellona. E intanto la Vecchia Signora tiene d’occhio altri due profili a centrocampo: Paul Pogba e Jorginho.