Pjanic vuole la Juve, ma le cifre per il ritorno…

Pjanic vuole tornare alla Juventus: club al lavoro, possibilità di un prestito

Circa un anno fa, Juventus e Barcellona chiudevano un’operazione cosiddetta salva-bilancio : Pjanic in blaugrana per 60 milioni di euro più 5 di bonus, Arthur in bianconero per una cifra persino superiore. Dodici mesi dopo, la valutazione dello scambio non può che essere negativa, sia da una parte che dall’altra, soprattutto per il bosniaco, ai margini del progetto tecnico di Ronald Koeman.

I TERMINI DELL’OPERAZIONE - In questi giorni, l’ex Juve sta manifestando la voglia di tornare in Italia, in particolar modo all’ombra della Mole, dove adesso si è ristabilito Massimiliano Allegri, con cui espresse il suo miglior calcio. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il classe 1990 ha già comunicato la volontà al Barcellona rimettendo il suo futuro nelle mani del suo agente e dei dirigenti dei due club. L’ostacolo più grande è rappresentato dai costi dell’operazione. 60 milioni più 5 di bonus si è detto sopra, più un ingaggio di 8 milioni. Un investimento importante, che il Barça non vuole svalutare. Per questo, l’unico modo per esaudire i desideri di Pjanic sarebbe quello di ricorrere ad un nuovo scambio, o anche ad un prestito, per aggirare momentaneamente le alte cifre dell’affare.