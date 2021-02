Pobega, all’estero tutti lo vogliono: lui sogna una big di Serie A

Tommaso Pobega è senza dubbio uno dei migliori talenti che questa stagione di Serie A ha messo in vetrina. Il centrocampista sta giocando un’ottima annata con la maglia dello Spezia, squadra in cui si è trasferito in estate in prestito dal Milan.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei. Si parla di interessi dalla Premier League con squadre del calibro di Leicester e Leeds, ma anche dell’Eintracht Francoforte che in Bundesliga sta stupendo tutti trovandosi, ora, al quarto posto. Secondo Tuttosport, però, il giovane centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, avrebbe solo un’idea in mente: tornare a casa. Il classe 1999 vuole fare ritorno al Milan dove spera di poter essere inserito nel progetto di Paolo Maldini che sta puntando su un mix perfetto di esperienza e giovani.