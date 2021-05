Pochettino blinda Mbappé: “Non lo vediamo lontano dal Psg”

Pochettino, in conferenza stampa, ha parlato del futuro di Mbappé

PARLA POCHETTINO - Proprio il tecnico dei parigini, MauricioPochettino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa di Francia contro il Montpellier, soffermandosi sul futuro della stella francese: "I numeri dicono che è il giocatore più importante e determinante della squadra in questo momento. Vederci senza Mbappé è una cosa a cui non pensiamo. È un giocatore importante e le statistiche lo dimostrano. È una delle stelle del nostro gruppo. Il club conta su Kylian, io stesso conto su di lui. Speriamo di averlo con noi per molti altri anni".