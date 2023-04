Pochettino chiama Lukaku, pronta seconda chance al Chelsea

Il Chelsea cambia allenatore e con esso anche il futuro di Romelu Lukaku potrebbe far mutare lo scenario. L'attaccante, in prestito all'Inter da inizio stagione, potrebbe tornare a Londra da uomo chiave per il progetto di Mauricio Pochettino, il quale vorrebbe regalare una seconda chance al belga. Il tecnico ex Psg è tra i maggiori candidati per la panchina dei blues, anzi, è quasi certo che dovrebbe sedere per la prossima stagione. Per cui, secondo quanto rivelato dal Mirror, fra i primi nomi del nuovo undici vi sarebbe proprio quello del nerazzurro.