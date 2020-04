Pochettino-Kane, riunione possibile: contatti avviati con un club

Insieme hanno riscritto la recente storia del Tottenham, con l’incredibile qualificazione alla finale di Champions League. Ora Mauricio Pochettino e Harry Kane potrebbero ritrovarsi nello stesso club nella prossima stagione. Il tecnico argentino è stato esonerato dagli Spurs all’inizio di questa annata e al momento è senza panchina. Non dovrebbe rimanerlo ancora per molto, dato il gran numero di estimatori. Tra questi c’è anche il Newcastle, pronto ad allestire una squadra di alto livello fin da subito. Pochettino è già stato contattato e potrebbe portare con sé anche il suo ex bomber. Harry Kane, infatti, ha già fatto sapere di non voler rimanere a vita al Tottenham, in caso di progetti più convincenti da altre parti. Per questo sembrerebbe possibile l’approdo con i Magpies.