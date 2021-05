Pogba, addio al Manchester United? Il fratello: “Ecco qual è il club giusto”

Il centrocampista francese sta attraversando un ottimo periodo

La stagione che va concludendosi è stata sicuramente una delle migliori di Paul Pogba al Manchester United . Qualità e quantità per convincere il tecnico Ole Gunnar Solskjaer a puntare fortemente su di lui, affidandogli le chiavi del centrocampo insieme al portoghese Bruno Fernandes . Tuttavia il francese potrebbe clamorosamente decidere di lasciare i Red Devils per cambiare aria dopo cinque stagioni.

Ma dove potrebbe finire un calciatore con uno stipendio così pesante? Il fratello Mathias ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di El Chiringuito: "Spero che mio fratello firmi per il Barcellona". La squadra catalana, del resto, non ha mai nascosto il suo interesse per Pogba, anche se su di lui ci sono anche Real Madrid e Juventus, da sempre vicini a lui e al suo entourage. L'estate renderà più chiara la situazione.