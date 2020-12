Pogba alla Juventus, il ritorno è realtà: lo scambio è possibile

Paul Pogba può tornare alla Juventus. Il nome del Polpo è di nuovo di moda in ottica calciomercato. Complici le recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, il futuro del centrocampista sembra essere ben lontano dal Manchester United. Ecco perché come riporta il The Athletic, pare che tra Red Devils e Vecchia Signora possa essere messo in atto uno scambio di altissimo livello.

Pogba alla Juventus, Dybala al Manchester United

Il progetto di scambio tra le due squadre era già stato ipotizzato in passato ma sembra diventato ancor più di “moda” in queste ore. Juventus e Manchester United, già in vista del mercato di gennaio o al più tardi per l’estate, avrebbero in mente di mettersi in affari e risolvere le rispettive grane. Da una parte Pogba, desideroso di cambiare aria, dall’altra Dybala, mai veramente al centro del progetto bianconero e ora anche in crisi di prestazioni. L’affare potrebbe concretizzarsi con la pista scambio divenuta ormai la più probabile.