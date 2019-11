Pogba alla Juventus, molto più di una suggestione: ecco la svolta

Pogba alla Juventus, molto più di un semplice rumors di mercato. Il francese si è pubblicamente sbilanciato nella giornata di ieri con un messaggio social in risposta al centrale difensivo bianconero Leonardo Bonucci.

Un indizio che vale come una prova. Il centrocampista ha nostalgia di Torino e tornerebbe molto in fretta, anche vista la situazione molto particolare che sta vivendo in questa annata il Manchester United. Come riporta Tuttosport, Pogba vale per i Red Devils 150 milioni ma se in estate gli inglesi non sono mai scesi sotto quella cifra, nelle prossime finestre la musica potrebbe cambiare. Merito, anche, della scadenza del suo contratto che, nonostante l’opzione di rinnovarlo per un’altra stagione, è sempre più vicina: giugno 2021.

Ecco che allora la cifra da 150 milioni potrebbe scendere a 120. Uno ‘sconto’ che potrebbe indurre la Juventus a pensare seriamente all’operazione sfruttando l’appeal commerciale del Polpo.