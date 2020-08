Pogba annuncia novità: rinnovo con lo United o addio ai Red Devils?

“Domani occhi aperti”. Paul Pogba solleva diversi interrogativi con un tweet che alimenta sogni e paure di varie tifoserie. Il centrocampista francese lascia intendere che a breve ci sarà un annuncio. Si ipotizza un chiarimento definitivo sul suo futuro, vero tarlo dei tifosi del Manchester United in questi ultimi mesi.

SOLUZIONI

Pogba ancora non ha deciso se continuare con i Red Devils, con cui ha il contratto in scadenza nel 2021 o se lasciare Manchester. Sulle sue tracce ci sono il Real Madrid, dove troverebbe il connazionale Zinedine Zidane, e la Juventus, club in cui ha militato tra il 2012 e il 2016.