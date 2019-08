Pogba, clamorosa svolta: l’offerta della Juventus al Manchester United

Si tratta di un vero e proprio assalto quello messo in atto dalla Juventus per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è conteso tra bianconeri e Real Madrid anche se non è da escludere la sua permanenza in Inghilterra.

Stando, però, alle ultime voci, sembra che il destino del francese sarà lontano dalla Premier League. Fabio Paratici e Pavel Nedved sarebbero a Londra per parlare del centrocampista. Con loro, anche Mino Raiola, agente di Pogba. Tuttosport spiega che la presenza del procuratore sia orientata per sferrre l’assalto a Paul Pogba: dopo i rallentamenti con il Real Madrid, la Juventus vorrebbe provare a riaprire la pista per il clamoroso ritorno del Polpo. In arrivo ai Red Devils c’è Mario Mandzukic, e con lui, forse, anche Blaise Matuidi. Saltato Dybala-Lukaku, infatti, il dialogo tra le due società non si è interrotto, anzi, avrebbe avuto un’evuluzione importante su altri fronti.