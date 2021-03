Pogba, futuro incerto: non c’è dialogo tra Raiola e il Manchester United

Il futuro di Paul Pogba resta un rebus. Il centrocampista del Manchester United, corteggiatissimo in passato da tanti club, tra cui Real Madrid e anche Juventus, non sembra aver ancora deciso qualche sarà il suo destino. In modo particolare in Inghilterra parlano di mancanza di dialogo tra le parti. Nello specifico tra l’agente del francese Mino Raiola e la società.

LA STOCCATA DELL’EX UNITED A POGBA

Pogba: destino da scrivere

Secondo quanto riferisce il Daily Star infatti non ci sarebbe alcun dialogo tra Raiola e la dirigenza del Manchester United per il rinnovo del giocatore. Una situazione molto complessa che potrebbe andare a favorire i club interessati al centrocampista transalpino. Come detto, in passato erano tante le voci su Real Madrid e Juvenuts, ma anche Psg. Il contratto del Polpo è in scadenza nel 2022 e davanti a ben pochi spiragli per un rinnovo, la sua cessione potrebbe avvenire nella prossima finestra di calciomercato.

Allo stesso modo, precisa il tabloid, Pogba non ha mai escluso la possibilità di restare in Inghilterra ma allo stesso tempo, per ora, tutto tace. Gli occhi di molte big osservano la situazione…