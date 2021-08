Pogba, futuro scritto: al Psg il prossimo anno… gratis

Il francese sembra aver deciso il suo destino

Il futuro di Paul Pogba sarà al Paris Saint-Germain . Il centrocampista francese avrebbe voluto, probabilmente, cambiare aria già da questa estate ma ha trovato il giusto "compromesso" per essere comunque felice l'anno prossimo.

Lo riporta AS, secondo cui il Polpo dirà addio gratuitamente al Manchester United alla scadenza del proprio contratto nel 2022 e dirà sì ai parigini che lo prenderanno a parametro zero ma, allo stesso tempo, potranno "allargarsi" nell'offerta del suo stipendio.

Da sottolineare come il Manchester United non starà a guardare e proverà a convincere Pogba a rinnovare, anche se le possibilità sembrano davvero scarse. Neppure l'esordio col botto in Premier League con tanto di "poker di assist" ai compagni sembra aver fatto cambiare idea al giocatore...