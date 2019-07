Pogba, il fratello: “Paul rende grande qualsiasi squadra. Ecco dove andrà”

L’attaccante Mathias Pogba , fratello maggiore del centrocampista del Manchester United Paul Pogba , ha condiviso la sua opinione sul possibile trasferimento dell’ex Juventus. “Paul può rendere grande qualsiasi squadra. Se giocherà al Real Madrid, spingerà in alto questo club. Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se Paul pensa che il Real sia l’opzione migliore, andrà a Madrid ”, riporta AS. In precedenza è stato riferito che il trasferimento di Pogba al Real Madrid sarebbe dipeso dalla cessione di Gareth Bale. Anche la Juventus segue Pogba e lo vorrebbe riportare a Torino.