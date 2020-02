Pogba, il Manchester United apre alla cessione: ecco la cifra richiesta

Ancora tutto da decifrare il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista, già da tempo, sembra aver manifestato il desiderio di lasciare il Manchester United, con diversi club interessati nei suoi confronti. Secondo quanto riporta AS, che cita come fonte la stampa inglese, i Red Devils si sarebbero ormai convinti a lasciar partire il francese, a patto, però, che vengano soddisfatte precise richieste economiche.

CIFRA – Per cedere Pogba, lo United chiede 175 milioni di euro, 25 in meno rispetto a quanti ne chiedeva la scorsa estate. Se dovesse arrivare un’offerta di tale entità, gli inglesi darebbero il via libera all’ex giocatore della Juventus.