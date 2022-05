Pogba, il Psg si defila: ora la Juve ha la squadra spianata

Novità sul futuro del centrocampista francese

Paul Pogba darà presumibilmente il suo addio al Manchester United . Il contratto del francese scade il 30 giugno e non rinnoverà con i Red Devils. Sulle orme del centrocampista ci sono la Juventus e il Paris Saint-Germain : i bianconeri vorrebbero il ritorno del giocatore dopo i suoi anni poco felici in Inghilterra, mentre i parigini vorrebbero riportare in patria il campione del mondo con la Francia.

Come riferisce L'Equipe, però, la Juve resta l’unica squadra in corsa per Pogba. Il Psg avrebbe mollato la presa sul centrocampista francese in scadenza di contratto col Manchester United. A prendere la decisione finale per il club parigino sarebbe stato il nuovo direttore sportivo Campos, non convinto dall’acquisto del Polpo. A questo punto la Juve ha la strada spianata.