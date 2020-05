Pogba, il Real Madrid pronto a fare follie: sul piatto 4 calciatori

Ancora rumors sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United continua ad essere uno dei nomi più gettonati del calciomercato estivo. Per il francese sono sempre due le principali pretendenti: Real Madrid e Juventus.

Dall’Inghilterra, però, sono sicuri che in questo momento siano i blancos in vantaggio. Il motivo? Una maxi offerta che la società di Florentino Perez sarebbe pronta a mettere in atto pur di convincere il Manchester United a cedere Paul Pogba. Secondo il Daily Mail, il club madrileno potrebbe arrivare ad offrire Martin Odegaard, James Rodriguez, Brahim Diaz e Lucas Vazquez in cambio del centrocampista francese. Il Polpo, però, è ritenuto elemento fondamentale dal tecnico Solskjaer che non lo vorrebbe cedere e, anzi, vorrebbe farlo diventare insieme a Bruno Fernandes il perno del gioco dei Red Devils.