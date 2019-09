Pogba, il retroscena: Manchester United e Psg avevano l’accordo nell’ultimo giorno di mercato ma…

Paul Pogba sarebbe stato ad un passo dal Paris Saint-Germain nell’ultimo giorno di mercato. Questo il clamoroso retroscena svelato anche dal Sun e dalla BBC che fanno riferimento ai rumors provenienti dall’Italia.

Il centrocampista francese, da tempo in bilico al Manchester United, avrebbe avuto più di una possibilità di trasferirsi in Francia in Ligue 1, ma il mancato addio di Neymar avrebbe bloccato tutto.

AFFARE FATTO, MA… – Stando a quanto si apprende dalla BBC, Pogba aveva trovato l’accordo sulla base di 429 mila sterline alla settimana e il suo agente, Mino Raiola, aveva messo d’accordo Manchester United e Psg per una cessione sulla base di 150 milioni di euro. Il mancato passaggio di Neymar al Barcellona, e il ‘no’ di Dembelé al Psg avrebbero fatto saltare tutto con Pogba che è rimasto in Premier League.

Il tormentone legato a Paul Pogba, quindi, è destinato a continuare anche per i prossimi mesi, con sviluppi attesi, magari, già nella finestra di mercato invernale di gennaio. Il Real Madrid resta sempre tra le favorite, ma attenzione, quindi, ai francesi campioni di Francia.