Pogba, il suo futuro dipende da… Allegri

Paul Pogba e Massimiliano Allegri, futuro ancora insieme. Il destino del centrocampista francese del Manchester United potrebbe dipendere anche dalla prossima squadra in cui allenerà l’ex mister della Juventus.

Il tecnico livornese è stato fondamentale per la crescita del Polpo e lo stesso calciatore potrebbe cambiare i propri piani a seconda della decisione del mister. Allegri, accostato a Manchester United, Psg e anche Juventus, dovrà presto sbilanciarsi riguardo alle sue intenzioni e, secondo Tuttosport, la sua scelta condizionerà anche quella di Pogba. In caso di arrivo in Red Devils da parte del tecnico toscano, il centrocampista potrebbe anche decidere di rimanere in Premier League e cercare il riscatto dopo alcune stagioni altalenanti. Allo stesso tempo, se Allegri dovesse finire a Parigi, sponda Paris Saint-Germain, o addirittura fare ritorno alla Juventus, le sorprese potrebbero non essere finite. Nelle ultime ore, però, il nome dell’allenatore è stato accostato al Newcastle, club dove Pogba, però, non avrebbe particolare interesse ad andare.