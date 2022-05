Pogba-Juventus, novità in arrivo: c’è una data…

Da limare gli ultimi dettagli

Pogba è diventato sempre più il primo obiettivo per la mediana di Massimiliano Allegri in vista del prossimo campionato e secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, cresce l’ottimismo per il suo ritorno, Nonostante manchi ancora un accordo totale tra le parti potrebbero presto esserci novità già a partire dalla settimana prossima. La data per mettere in chiaro ogni cosa potrebbe proprio essere quella.