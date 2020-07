Pogba, la novità sul futuro che cambia i piani della Juventus

Paul Pogba potrebbe restare solamente un sogno per la Juventus. Il centrocampista del Manchester United, da tempo accostato ai bianconeri (e al Real Madrid), potrebbe rinnovare il proprio contratto con i Red Devils.

Le ultime prestazioni del club inglese e gli ottimi rapporti con i compagni di squadra avrebbero fatto cambiare idea al Polpo che, secondo il Sun, sarebbe vicinissimo a firmare un nuovo contratto e dunque prolungare l’accordo attuale.

Pogba: la decisione sul futuro

Paul Pogba cambia i piani per il suo futuro. Il francese sembra destinato a restare nuovamente un sogno estivo per i tifosi della Juventus. Il centrocampista sarebbe ad un passo dal firmare un nuovo contratto di cinque anni con il Manchester United. I miglioramenti dei Red Devils e le ambizioni della squadra avrebbero fatto cambiare idea al giocatore. Secondo il tabloid britannico Sun, infatti, il lavoro di Solskjaer che lo ha recuperato fisicamente e mentalmente dopo il brutto infortunio alla caviglia, ma soprattutto il feeling con Bruno Fernandes e il resto della squadra, avrebbe radicalmente modificato il futuro del giocatore.

Adesso in casa Juventus si dovrà quindi cercare un nuovo obiettivo. Il Polpo non sarà più sul mercato spegnendo, di fatto, ogni possibile speranza di rivederlo in maglia bianconera nel prossimo futuro…

INCIDENTE PICCANTE ALLA FIDANZATA DEL CALCIATORE