Pogba, niente Real Madrid “per colpa” di Modric e… Mbappé

Possibile svolta per il futuro del francese

Potrebbe non essere al Real Madrid il futuro di Paul Pogba . Nonostante i tantissimi rumors degli ultimi mesi che vorrebbero il Polpo francese verso l'addio al Manchester United per andare in Spagna, proprio dall'ambiente madrileno arriverebbero segnali opposti.

Nonostante ci sia tanta stima in casa Blancos per il centrocampista ex Juventus, qualcosa fa pensare che l'affare non si farà. A scriverlo è Marca, secondo cui da Valdebebas non starebbero prendendo più in considerazione l'ipotesi di acquistare Pogba perché nella mente della dirigente "non ci sarebbe l'urgenza" di mettere a segno tale colpo. Anzi, il possibile investimento sul francese impedirebbe quello davvero desiderato su Kylian Mbappé.