Pogba: “Non posso sbagliare decisione. Lo United non mi ha offerto niente”

Paul Pogba è uno dei nomi più caldi per la sessione di mercato estiva. Il centrocampista è andato in scadenza di contratto col Manchester United e il futuro del giocatore è ancora tutto da scrivere. La Juventus è sulle orme del giocatore e vorrebbe un suo ritorno a Torino dopo l'avventura durata dal 2012 al 2016. Nel corso della presentazione della docu-serie a lui dedicata da Amazon Prime, il francese ha parlato della scelta per il suo futuro e del mancato rinnovo di contratto con i Red Devils. Queste le sue parole:

"Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare. Il Manchester United è nel mio cuore e ci resterà per sempre. Io voglio mostrare ai Red Devils che hanno commesso un errore aspettando a propormi un nuovo contratto. Voglio dimostrargli che hanno sbagliato. Come puoi dire a un giocatore che vuoi confermarlo e poi non gli offri niente? Non ho mai visto niente di simile".